Бабушка Наталья встала чуть свет и затопила русскую печь разобрать по членам предложение
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Бабушка Наталья встала чуть свет и затопила русскую печь разобрать по членам предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка Наталья -подл Встала-сказ Чуть -доп Свет-доп И это союз Затопила тоже -сказ Печь -доп Русскую - опред
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