Бабушка посадила весной 8 кг картофеля, а осенью собрала 40 кг. Во сколько раз больш?? она собрала картофеля, чем посадила? Измени вопрос так чтобы задача решалалась вычитанием, и реши её
Математика
Бабушка посадила весной 8 кг картофеля, а осенью собрала 40 кг. Во сколько раз больш?? она собрала картофеля, чем посадила? Измени вопрос так чтобы задача решалалась вычитанием, и реши её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посадила-8 кг собрала-40кг 40:8=5 напишишь ответ сама ок отметь лучший ответ пожалуйста
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