Бабушка посадила весной 8 кг картофеля, а осенью собрала 40 кг. Во сколько раз больш?? она собрала картофеля, чем посадила? Измени вопрос так чтобы задача решалалась вычитанием, и реши её

Математика

Бабушка посадила весной 8 кг картофеля, а осенью собрала 40 кг. Во сколько раз больш?? она собрала картофеля, чем посадила? Измени вопрос так чтобы задача решалалась вычитанием, и реши её

Автор: Гость