Бабушки ворчали: - Не было печали, так родились внуки, нам связали руки. Оказал??я молодцом, Смог осилить ношу Не ударил в грязь лицом И не сел в галошу. В каждом четверостишии найди и подчеркни устойчивые выражения.Про...

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Бабушки ворчали: - Не было печали, так родились внуки, нам связали руки. Оказал??я молодцом, Смог осилить ношу Не ударил в грязь лицом И не сел в галошу. В каждом четверостишии найди и подчеркни устойчивые выражения.Прочитай список которые объясняют смысл устойчивых выражений. Рядом с каждым фразеологизмом поставь соответствующую цифры значения. список значений 1.Лишить возможности действовать свободно. 2.Показать себя с лучшей стороны . 3.Попасть в неловкое положение.

Автор: Гость