Бак можно наполнить водой за 6 мин.сколько литров воды нальется в бак за 5 мин если ??го объем 30 л.

Математика

Бак можно наполнить водой за 6 мин.сколько литров воды нальется в бак за 5 мин если ??го объем 30 л.

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