Бак можно наполнить водой за 6 мин.сколько литров воды нальется в бак за 5 мин если ??го объем 30 л.
Математика
Бак можно наполнить водой за 6 мин.сколько литров воды нальется в бак за 5 мин если ??го объем 30 л.
Ответ(ы):
Гость:
Скорость наполнения V=30/6=5(л/мин) Значит за 5 минут нальется V*5=5*5=25 (л)
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