Бахрам утверждает что 0,08 больше чем 0,4так как 8 больше 4.А вы думаете по этому повод???выскажите своё обсуждение

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Для того, чтобы правильно сравнить не целые числа, нужно привести их к общему знаменателю-чей числитель больше, то число и больше, приступим: 0,08=8/100 0,4=4/10=40/100 40>8, значит 0,4 больше 0,08