Прочитай текст. Это задача? В связке было 27 красных шаров, а синих на 9 шаров меньше. Какие вопросы можно задать к этому условию? Запиши вопросы. Реши получившиеся задачи. Составь задачу по краткой записи. Красных-27 шт. ...

Математика

Прочитай текст. Это задача? В связке было 27 красных шаров, а синих на 9 шаров меньше. Какие вопросы можно задать к этому условию? Запиши вопросы. Реши получившиеся задачи. Составь задачу по краткой записи. Красных-27 шт. Синих-18 шт. На сколько больше?

Автор: Гость