Прочитай текст. Это задача? В связке было 27 красных шаров, а синих на 9 шаров меньше. Какие вопросы можно задать к этому условию? Запиши вопросы. Реши получившиеся задачи. Составь задачу по краткой записи. Красных-27 шт. ...
Математика
Прочитай текст. Это задача? В связке было 27 красных шаров, а синих на 9 шаров меньше. Какие вопросы можно задать к этому условию? Запиши вопросы. Реши получившиеся задачи. Составь задачу по краткой записи. Красных-27 шт. Синих-18 шт. На сколько больше?
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос можете задать вот так скоко синих шаров в связке
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