Й парный или не парный?
Русский язык
Й парный или не парный?
Ответ(ы):
Гость:
Буква й-НЕПАРНАЯ. Удачи;)^-^
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