сделайте синтаксический разбор предложения : Под конец он хотел написать внизу свое имя , но раздумал и снова направился к дедушке .

Русский язык

сделайте синтаксический разбор предложения : Под конец он хотел написать внизу свое имя , но раздумал и снова направился к дедушке .

Автор: Гость