сделайте синтаксический разбор предложения : Под конец он хотел написать внизу свое имя , но раздумал и снова направился к дедушке .
Русский язык
сделайте синтаксический разбор предложения : Под конец он хотел написать внизу свое имя , но раздумал и снова направился к дедушке .
Ответ(ы):
Гость:
Под конец - _._._._._ (наречие) он - _______________ (мест) хотел - ____________________ (глагол) ____________________ написать - _________________ (глагол) _________________ внизу - _._._._._._ (наречие) своё - ~~~~~~~~ (местоимение) имя - _ _ _ _ _ _ _ (существительное) но - предлог раздумал - ______________ (глагол) ______________ и - предлог снова - _._._._._. (наречие) направился - __________ (глагол) к - предлог дедушке - _ _ _ _ _ _ _ (существительное) Предложение: сложное, не восклицательное, повествовательное, распространённое).
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