сделайте синтаксический разбор предложения : Под конец он хотел написать внизу свое имя , но раздумал и снова направился к дедушке .

Русский язык
сделайте синтаксический разбор предложения : Под конец он хотел написать внизу свое имя , но раздумал и снова направился к дедушке .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Под конец -  _._._._._  (наречие) он - _______________ (мест) хотел - ____________________ (глагол)            ____________________ написать - _________________ (глагол)                  _________________ внизу - _._._._._._ (наречие) своё -  ~~~~~~~~ (местоимение) имя - _ _ _ _ _ _ _ (существительное) но - предлог раздумал - ______________ (глагол)                   ______________ и - предлог снова - _._._._._. (наречие) направился - __________ (глагол) к - предлог дедушке - _ _ _ _ _ _ _ (существительное)  Предложение: сложное, не восклицательное, повествовательное, распространённое).
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