Бактерии-обычно *** клеточные организмы,не имеющие ограниченного оболочкой ядра,к??торые относятся к ***кариотам. Они заселили все среды жизни:***,***,***и***.Бактерии разнообразны по форме и способам питания.Размножаются они п...
Биология
Бактерии-обычно *** клеточные организмы,не имеющие ограниченного оболочкой ядра,к??торые относятся к ***кариотам. Они заселили все среды жизни:***,***,***и***.Бактерии разнообразны по форме и способам питания.Размножаются они путём деления клетки на ***.Вне благоприятных условиях некоторые бактерии способны образовать ***. Насчитывается около *** видов бактерий .Место ***вставить слова
Ответ(ы):
Гость:
Одноклеточные,прокариотам, растений,животных,людей,почв,на2, образовывать зиготу,количество я не помню
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