Бактерии-обычно *** клеточные организмы,не имеющие ограниченного оболочкой ядра,к??торые относятся к ***кариотам. Они заселили все среды жизни:***,***,***и***.Бактерии разнообразны по форме и способам питания.Размножаются они п...

Биология

Бактерии-обычно *** клеточные организмы,не имеющие ограниченного оболочкой ядра,к??торые относятся к ***кариотам. Они заселили все среды жизни:***,***,***и***.Бактерии разнообразны по форме и способам питания.Размножаются они путём деления клетки на ***.Вне благоприятных условиях некоторые бактерии способны образовать ***. Насчитывается около *** видов бактерий .Место ***вставить слова

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