Решите задачу мастер и его ученик работали с одной и той же производительностью к??о из них вытащил больше деталей и во сколько раз если мастер работал 4 часа а его ученик 2 часа

Математика
Решите задачу мастер и его ученик работали с одной и той же производительностью к??о из них вытащил больше деталей и во сколько раз если мастер работал 4 часа а его ученик 2 часа
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