Решите задачу мастер и его ученик работали с одной и той же производительностью к??о из них вытащил больше деталей и во сколько раз если мастер работал 4 часа а его ученик 2 часа

Математика

Решите задачу мастер и его ученик работали с одной и той же производительностью к??о из них вытащил больше деталей и во сколько раз если мастер работал 4 часа а его ученик 2 часа

Автор: Гость