Напишите сколько треугольников закрашено на рисунки 74

Математика
Напишите сколько треугольников закрашено на рисунки 74
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Ответ(ы):
Гость:
В 1- 9 треугольников, во 2- 8 треугольников, в 3-10 треугольников
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