Срочно плизз )))английский
Английский язык
Срочно плизз )))английский
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дедушка принес домой 19 слив . Себе он взял 5 слив , а остальные поделил поровну межд?? двумя внуками . По сколько слив получил каждый внук ?
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн вывезли эти ...
Русский язык