Какое существительное употребляется только в единственном числе лекция знамя добрата сердце

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Какое существительное употребляется только в единственном числе лекция знамя добрата сердце
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Существительное, которое употребляется только в единственном числе - доброта.
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