Бактерии размножаются 1) только спорами, 2) только вегетативно,3) делением клетки и ??екотырые-спорами , 4) особыми половыми клетками
Биология
Бактерии размножаются 1) только спорами, 2) только вегетативно,3) делением клетки и ??екотырые-спорами , 4) особыми половыми клетками
Ответ(ы):
Гость:
У них Половое размножение, но в примитивном Варианте не образуют слияния..
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