Как по англиски будет фраза спроси у жизни строгой какой идти дарогой
Английский язык
Как по англиски будет фраза спроси у жизни строгой какой идти дарогой
Ответ(ы):
Гость:
Ask a life of strict way to go ЗДАЄТСЯ ТАК
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