Сходство клубня картофеля с побегом липы заключается в том, что у клубня есть 1) ??очки 2) запас крахмала 3) листья 4) цветки

Биология
Сходство клубня картофеля с побегом липы заключается в том, что у клубня есть 1) ??очки 2) запас крахмала 3) листья 4) цветки
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Гость:
Вообще так то то корни но если здесь этого ответа нету, то тогда........1ответ
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