Балка весом 1400 H подвешена на двух канатах.Какова сила натяжения этих канатов,если AC=3 м , CB = 1 м (рис.7) [На рисунке смотрите №6}

Физика
Балка весом 1400 H подвешена на двух канатах.Какова сила натяжения этих канатов,если AC=3 м , CB = 1 м (рис.7) [На рисунке смотрите №6}
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из условия ∑М=0 составляем уравнение моментов относительно точки А Р - вес балки Р*АС-Т(2)*4=0 Т(2)=1400*3/4=1050 Н Из условия ∑F=0 получаем,что Т(1)=1400-1050=350 Н
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