Балка весом 1400 H подвешена на двух канатах.Какова сила натяжения этих канатов,если AC=3 м , CB = 1 м (рис.7) [На рисунке смотрите №6}

Физика

Балка весом 1400 H подвешена на двух канатах.Какова сила натяжения этих канатов,если AC=3 м , CB = 1 м (рис.7) [На рисунке смотрите №6}

Автор: Гость