Помогите пожалуйста !! Нужные верные решения с пояснением + правильные ответы О??ень надеюсь на вас Нужно решить все задания !!!!!!!!!!

Алгебра

Помогите пожалуйста !! Нужные верные решения с пояснением + правильные ответы О??ень надеюсь на вас Нужно решить все задания !!!!!!!!!!

Автор: Гость