Помогите пожалуйста !! Нужные верные решения с пояснением + правильные ответы О??ень надеюсь на вас Нужно решить все задания !!!!!!!!!!
Алгебра
Помогите пожалуйста !! Нужные верные решения с пояснением + правильные ответы О??ень надеюсь на вас Нужно решить все задания !!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) (c⁷)⁻³ / c⁻¹⁰ = c⁻²¹ / c⁻¹⁰ = c⁻²¹ * c⁻¹⁰ = c ⁻²¹ ⁺ ¹⁰ = c⁻¹¹ 2) (5ab)/(ab - a²) : 5b/(b - a) = [(5ab *(b - a)] / [a*(b - a) * 5b] = 1 3) x² - 3x + 2 > 0 x² - 3x + 2 = 0 x₁ = 1 x₂ = 2 ////////////////---------------////////////////--> - ∞ 1 2 - ∞ x x ∈ (- ∞; 1) (2; + ∞) 4) 2/(x - 9) + 9/(x - 2) = 2 [2*(x - 2) + 9*(x - 9)] - 2*(x - 2)*(x - 9)] / [(x - 2)*(x - 9)] = 0 [2x - 4 + 9x - 81 - 2*(x² - 11x + 18)] = 0 (x - 2)*(x - 9) ≠ 0 x ≠ 2; x ≠ 9 11x - 85 - 2x² + 22x - 36 = 0 - 2x² + 33x - 121 = 0 2x² - 33x + 121 = 0 D = 1089 - 4*2*121 = 1089 - 968 = 121 x₁ = (- 33 - 11)/4 = - 11 x₂ = (- 33 + 11)/4 = - 5,5 Ответ: x₁ = - 11; x₂ = - 5,5 5) 3x - y = 10 x/3 + (y + 1)/5 = 1 y = 3x - 10 5x + 3y + 3 = 15 y = 3x - 10 5x + 3y = 12 y = 3x - 10 5x + 3*(3x - 10) = 12 5x + 9x - 30 = 12 14x = 42 x = 3 x = 3 y = 3*3 - 10 y = 9 - 10 y = - 1 Ответ: (3; - 1)
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