Что может случится,если в саваннах сильно сократится число хищных животных?

Окружающий мир
Что может случится,если в саваннах сильно сократится число хищных животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 нарушиться цепочка питания (не потверждено пока  ни мения нам так объясняли ) у вселеной  свой баланс если его нарушить может быть что угодно!
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