Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты и определите, к какому типу относится каждая из них: А)Fe2O3+...-gt;Fe(SO4)3 Б)N2O5+H2O-gt;HNO3

Химия

Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты и определите, к какому типу относится каждая из них: А)Fe2O3+...-gt;Fe(SO4)3 Б)N2O5+H2O-gt;HNO3

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