Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты и определите, к какому типу относится каждая из них: А)Fe2O3+...-gt;Fe(SO4)3 Б)N2O5+H2O-gt;HNO3
Химия
Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты и определите, к какому типу относится каждая из них: А)Fe2O3+...-gt;Fe(SO4)3 Б)N2O5+H2O-gt;HNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)Fe2O3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2 -Реакция замещения Б) N2O5 +H2O = 2HNO3 - реакция соединения
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