Бамбук растёт со скоростью 3 см в секунду какое время он вырастет на 72 см
Математика
Бамбук растёт со скоростью 3 см в секунду какое время он вырастет на 72 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:3=24 Ответ за 24 секунды он вырастет на 72 см
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