Банк платит 12 процентов годовых. в какую сумму превратится вклад 6000 рублей через три года.

Гость: Гость:

1) 1% от 6000 = 60 12*60 + 6000= 6720 2) 1% от 6720 = 67,2 12*67,2 + 6720 = 7526,4 3) 1% от 7526,4 = 75,264 12*75,264 + 7526,4 = 8429,568 ответ. Судя по процентам это какая-то афера, а не банк)