#485 срочно надо!!!!!! Заранее благодарю
Математика
#485 срочно надо!!!!!! Заранее благодарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3(x+5)+4x 3x+15+4x 7x+15 2. (7+x)-3x 7+x-3x 7+(-2x) 3. 9(x-7)+6x 9x-63+6x 3x-63 4. 5(x+8)-11 5x+40-11 5x+29 5. 2(13+x)-15 26+2x-15 11+2x 6. 6(x+5)+2x 6x+30+2x 8x+30
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