Морфемный разбор слов шляпоприподниматель, выключатель, взрыватель, усилитель, з??укоулавливатель, громкоговоритель.

Гость: Гость:

Шляпоприподниматель: Шляп - корень О - соединительная гласная При - приставка Под - приставка Ним - корень ? А - суффикс ? Тель - суффикс Окончание нулевое Основа слова - шляпоприподниматель Выключатель: Вы - приставка Ключ - корень А - суффикс Тель - суффикс Окончание нулевое Основа слова - выключатель Взрыватель: Вз - приставка Рыв - корень А - суффикс Тель - суффикс Окончание нулевое Основа слова - взрыватель Усилитель: У - приставка Сил - корень И - суффикс Тель - суффикс Звукоулавливатель: Звук - корень О - соединительная гласная У - приставка Лавл - корень Ива - суффикс Тель - суффикс Окончание нулевое Основа слова - звукоулавливатель Громкоговоритель: Громк - корень О - соединительная гласная Говор - корень И - суффикс Тель - суффикс Окончание нулевое Основа слова - громкоговоритель