Сравнить бал с дискотекой
Музыка
Сравнить бал с дискотекой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бал он красивый грацыозный там прекрастные танцы как вальс, ча-ча-ча. дискотека она веселая там крутые песни, треки и еще там танцует без движений
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