Объясните значение слов: Египетские пирамиды, чудеса света, сфинкс, обеликс, колонна.
История
Объясните значение слов: Египетские пирамиды, чудеса света, сфинкс, обеликс, колонна.
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Чудеса света - это самые грандиозные и масштабные в истории, созданные человечеством, памятники архитектуры и скульптуры Древнего мира. Пирамиды - это удивительные искусственные горы, сложенные из отдельных каменных глыб - гробницы древних египетских царей, возраст пирамид насчитывает уже более 4 500 лет. Сфинкс - каменное изваяние лежащего льва с человеческой головой, олицетворявшее власть фараона (в Древнем Египте). Обелиск - памятник или архитектурное украшение, сооруженные в виде суживающегося кверху граненого столба. Колонна - это: ◆ вертикально стоящий столб, как правило, выполняющий конструктивную функцию опоры. Отдельно стоящие колонны, часто увенчанные скульптурой, обычно служат памятниками (Александровская колонна). ◆ строй людей или машин, у которого фронт сравнительно узок, а длина велика. ◆ цирковая, спортивная акробатическая пирамида из трёх человек, стоящих на плечах друг у друга. Акробаты в колонне подразделяются на нижнего, среднего и верхнего. ◆ техническое название ряда промышленных установок различного назначения, имеющих форму высокого вертикального столба.
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