Сочинение не тему: "мне бы хотелось изменить в себе..."

Гость: Гость:

Я очень многое хотел бы изменить в себе, но все я описывать не буду, вот самое основное: Характер. У меня довольно плохой характер. Иногда я могу накричать на человека, потом жалеть об этом, иногда могу нагрубить случайному прохожему. Также мне не нравится в себе то, что часто я стою на своем до последнего, даже если один против ста. не нравится мне в себе то, что компании, в которой больше 5 человек я веду себя тихо, несмотря на то что знаю этих людей с 5-6 лет, еще я очень часто с трудом отказываю человеку, и потом еще неделю меня может грызть совесть. Еще я бы очень хотел исправить внешность. Честно говоря я свою внешность ненавижу. Очень хотелось бы исправить в себе боязнь воды. Это у меня с самого рождения. Еще меня можно сказать бесит робость. Стесняюсь практически всего, иногда даже покупки в магазине делаю с трудом, еще хотел бы в себе исправить неприязнь к некоторым людям, иногда это мне очень мешает...В принципе это все что я хотел бы в себе исправить