Срочно!!! Помагите прошу: :Дубровский благородный разбойник

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За короткий период своего творчества А. С. Пушкин представил нашему вниманию множество романтических и благородных героев. И одним из таких героев является Владимир Дубровский, персонаж одноимённой повести, которая была опубликована в 1841 г. Владимир является потомственным дворянином и сыном Андрея Гавриловича Дубровского, который известен своей честностью и добропорядочностью. Смерть отца и потеря родового имения были тяжёлыми утратами для Владимира и, узнав, что виною всему был помещик Кирила Петрович Троекуров, он решает отомстить Троекурову любой ценой. И для начала он уводит всех своих крепостных, которые перешли к Троекурову путём обмана, в лес и становится разбойником. На первый взгляд главный герой нам может показаться не слишком привлекательным. Он играл в карты и влезал в долги, не слишком думал о своём будущем. Ему было свойственно такое поведение, присущее молодым людям его сословия. Но по мере развития сюжета мы видим, что такие черты, как благородство, порядочность и честь присутствуют у Владимира. Став главарём шайки разбойников, Дубровский грабит только тех людей, которые из-за денег утратили всю свою человечность. Понимая, что несёт ответственность за доверившихся ему людей, Владимир решает распустить всех крепостных, ведь при данных обстоятельствах это было самым лучшим решением. Во всех поступках Владимира мы видим силу и смелость. И только когда он остаётся наедине с Машей Троекуровой, своей любимой девушкой, он становится робким и сдержанным. Владимир решает признаться Маше, кто он на самом деле и дать ей право выбирать. Он даже готов отказаться от всех своих намерений отомстить, лишь бы не омрачать Машу потерей близких. И даже если автор даёт читателям возможность «дописать» судьбу Владимира до конца, мы смело можем сказать, что Владимир Дубровский является «благородным разбойником».