За последнее время было совершено много открытий. Разбор по членам предложения.
Русский язык
За последнее время было совершено много открытий. Разбор по членам предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какого? было совершено(это сказуемое) Было совершено (чего?) открытий(дополнение) Было совершено (когда?) за последнее время(обстоятельство) Открытий (сколько?) много(числительное, подчёркиваем волнистой)
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