"Вычислите массу алюминия, полученного из 510 г. оксида алюминия (при выходе продукта 90%"
Химия
"Вычислите массу алюминия, полученного из 510 г. оксида алюминия (при выходе продукта 90%"
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Гость:
Да уж вместе в ловушке у меня тоже самое
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