Паша на экскурсии сделал 14 снимков.Это на 6 снимков меньше, чем сделала Маша. Сколь??о снимков сделала Маша?

Математика

Паша на экскурсии сделал 14 снимков.Это на 6 снимков меньше, чем сделала Маша. Сколь??о снимков сделала Маша?

Автор: Гость