Паша на экскурсии сделал 14 снимков.Это на 6 снимков меньше, чем сделала Маша. Сколь??о снимков сделала Маша?
Математика
Паша на экскурсии сделал 14 снимков.Это на 6 снимков меньше, чем сделала Маша. Сколь??о снимков сделала Маша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+6=20 снимков сделала маша
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