Как написать условие задачи диаметр земли приблизительно равен 12700км.этот диамет?? в 11раз меньше диаметра Юпитера. найдите радиус Юпитера. как писать условие задачи и как решить

Математика
Как написать условие задачи диаметр земли приблизительно равен 12700км.этот диамет?? в 11раз меньше диаметра Юпитера. найдите радиус Юпитера. как писать условие задачи и как решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус это половина диаметра , вот откуда взялась 2
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