Как написать условие задачи диаметр земли приблизительно равен 12700км.этот диамет?? в 11раз меньше диаметра Юпитера. найдите радиус Юпитера. как писать условие задачи и как решить

Математика

Как написать условие задачи диаметр земли приблизительно равен 12700км.этот диамет?? в 11раз меньше диаметра Юпитера. найдите радиус Юпитера. как писать условие задачи и как решить

Автор: Гость