Как написать условие задачи диаметр земли приблизительно равен 12700км.этот диамет?? в 11раз меньше диаметра Юпитера. найдите радиус Юпитера. как писать условие задачи и как решить
Математика
Как написать условие задачи диаметр земли приблизительно равен 12700км.этот диамет?? в 11раз меньше диаметра Юпитера. найдите радиус Юпитера. как писать условие задачи и как решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус это половина диаметра , вот откуда взялась 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составить предложение по схеме: подлежащее сказуемое прилагательное, прилагател??ное, но прилагательное дополнение.