Сузлэрнен омонимнарны тап мэгнэлэрен анлат бит ат жэен йоз без кара бу ук ал кук
Другие предметы
Сузлэрнен омонимнарны тап мэгнэлэрен анлат бит ат жэен йоз без кара бу ук ал кук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бу бу пя су ма чка жу жу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какими фразеологизмами можно заменить слова: далеко, сильно (покраснела), хорошо, ??о конца, документ, не имеющий никакой силы, много получать, зар...
Геометрия
В треугольнике ABC точка D-середина стороны BC,точка E-середина стороны AD, причём BE=BD.Прямая CE пересекает сторону AB в точке K.Докажите,что AK=EK
Английский язык
Какие выражения надо поставит после запятой в хвостик??? -you love to go to school,... -you're not going to walk after school,... -you have f...
Математика
Паша на экскурсии сделал 14 снимков.Это на 6 снимков меньше, чем сделала Маша. Сколь??о снимков сделала Маша?