Какими фразеологизмами можно заменить слова: далеко, сильно (покраснела), хорошо, ??о конца, документ, не имеющий никакой силы, много получать, зарабатывать, наживать, низкого роста человек, опытный человек, человек которого тр...
Русский язык
Какими фразеологизмами можно заменить слова: далеко, сильно (покраснела), хорошо, ??о конца, документ, не имеющий никакой силы, много получать, зарабатывать, наживать, низкого роста человек, опытный человек, человек которого трудно обмануть, падающий снег, умышленно запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Далеко-за три девять земель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC точка D-середина стороны BC,точка E-середина стороны AD, причём BE=BD.Прямая CE пересекает сторону AB в точке K.Докажите,что AK=EK
Английский язык
Какие выражения надо поставит после запятой в хвостик??? -you love to go to school,... -you're not going to walk after school,... -you have f...
Математика
Паша на экскурсии сделал 14 снимков.Это на 6 снимков меньше, чем сделала Маша. Сколь??о снимков сделала Маша?
Математика
Как написать условие задачи диаметр земли приблизительно равен 12700км.этот диамет?? в 11раз меньше диаметра Юпитера. найдите радиус Юпитера. как п...