Какими фразеологизмами можно заменить слова: далеко, сильно (покраснела), хорошо, ??о конца, документ, не имеющий никакой силы, много получать, зарабатывать, наживать, низкого роста человек, опытный человек, человек которого тр...

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Какими фразеологизмами можно заменить слова: далеко, сильно (покраснела), хорошо, ??о конца, документ, не имеющий никакой силы, много получать, зарабатывать, наживать, низкого роста человек, опытный человек, человек которого трудно обмануть, падающий снег, умышленно запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху?

Автор: Гость