Прочитайте утверждения и ответьте используя слова да или нет в каждом блоке анкеты Посчитайте количество ответов Да и запишите в таблицу результатов

Математика

Прочитайте утверждения и ответьте используя слова да или нет в каждом блоке анкеты Посчитайте количество ответов Да и запишите в таблицу результатов

Автор: Гость