Прочитайте утверждения и ответьте используя слова да или нет в каждом блоке анкеты Посчитайте количество ответов Да и запишите в таблицу результатов
Математика
Прочитайте утверждения и ответьте используя слова да или нет в каждом блоке анкеты Посчитайте количество ответов Да и запишите в таблицу результатов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну 7 напиши и все, тип умный
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