Почему таз у человека имеет форму чаши , а у шимпанзе - нет ?

Биология
Почему таз у человека имеет форму чаши , а у шимпанзе - нет ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) это связанно с тем, что человек прямоходящий, а шимпанзе - нет 2) чтобы держать мощные жевательные мышцы 3) различия в строении (форме) таза связаны тем, что человек прямоходящий. Нагрузка скелета (верхей его части) у человека осуществляется именно на таз, в то время как у шимпанзе в равной степени на таз и грудную клетку ).
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