Второстепеное предложение вечерами мы любим слушать бабушкины сказки

Русский язык
Второстепеное предложение вечерами мы любим слушать бабушкины сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены сказки (что делать?) слушать       втростепенные сказки (какие?) бабушкины, слушать (когда?) вечерами. стыдно не знать!!!!!!
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