Проект Идеальное Утро все пункты!!!заранее спасибо!!!
Обществознание
Проект Идеальное Утро все пункты!!!заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Встать 2. Почистить зубы 3.Позавтракать. 4.Убраться дома 5.Пойти прогуляться. 6.Прийти домой. 7.Пообедать. 8.Посмотреть телевизор. 9.Погулять с друзьями. 10. Приготовиться ко сну. 11. Поспать
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