=Помогите решить пожалуйста,распишите решение= Электричка из Санкт-Петербурга в Строганово идет 100минут.Когда электричка отправилась изСанкт-Петербурга,если вСтроганово она прибыла в 15 часов 40 минут?
Математика
=Помогите решить пожалуйста,распишите решение= Электричка из Санкт-Петербурга в Строганово идет 100минут.Когда электричка отправилась изСанкт-Петербурга,если вСтроганово она прибыла в 15 часов 40 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: электричка отправилась в 14 часов 1) 100=1час 40 мин 2) 15ч 40 мин -1 час 40 мин
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