=Помогите решить пожалуйста,распишите решение= Электричка из Санкт-Петербурга в Строганово идет 100минут.Когда электричка отправилась изСанкт-Петербурга,если вСтроганово она прибыла в 15 часов 40 минут?

Математика

=Помогите решить пожалуйста,распишите решение= Электричка из Санкт-Петербурга в Строганово идет 100минут.Когда электричка отправилась изСанкт-Петербурга,если вСтроганово она прибыла в 15 часов 40 минут?

Автор: Гость