Сколько в 240000см кв метров квадратных

Математика
Сколько в 240000см кв метров квадратных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 м² 10000 см². 240000:10000=24 м². Ответ: 24 м².
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