Подчеркни глаголы двумя чертами. Найди и обведи слова,которые могут быть и глагол??м,и именем существительным.Придумай и запиши с этими словами предложения. Бегун Ели Русская Донести Любить Народная Бегство Создавать

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Привет! Глагол - это действие предмета или объекта. Пример: делает. Глагол отвечает на такие вопросы, как: что делать, что сделать, что делает, что сделает и т.д. Если же у слова вопрос -кто? или -что?, то это существительное, а если вопрос -какой и т.д., то это прилагательное. Разбираем каждое слово, а именно ставим к нему вопрос. Бегун - кто?. - существительное. Ели -что делали? ;;; что? - а вот тут объясняю. У слова "ели" есть два значения. Одно из них - глагол ели (кушали). Второе - ели (ёлки). А значит это слово может быть и существительным, и глаголом. Русская - какая? - прилагательное. Донести - что сделать? - глагол. Любить - что делать? - глагол. Народная - какая? - прилагательное. Бегство - что? - существительное. Создавать - что делать? - глагол. А значит. Глаголы (вместо подчеркивания я выделил их жирным шрифтом. У себя в тетрадке подчеркни): ели, донести, любить, создавать. Слова, которые могут быть и глаголом, и существительным: ели.