Как называют последователя, идущего той же дорогой .Что общего между этим словом и подорожником?
Русский язык
Как называют последователя, идущего той же дорогой .Что общего между этим словом и подорожником?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подражатель. В этом слове тот же исторический корень, что и в слове подорожник.
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