Банка молока вмещается 3 четверти литра . 4банки заполнили доверху бидон. сколько литров вмещается бидон
Математика
Банка молока вмещается 3 четверти литра . 4банки заполнили доверху бидон. сколько литров вмещается бидон
Ответ(ы):
Гость:
12 литров вмещает бидон
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