Барон Апельсин отправился в поместье к графиням Вишеням . Когда он проехал 36км т?? ему осталось проехать на 17 км больше. Найди расстояние между поместьями барона Апельсина и графинь Вишен

Математика

Барон Апельсин отправился в поместье к графиням Вишеням . Когда он проехал 36км т?? ему осталось проехать на 17 км больше. Найди расстояние между поместьями барона Апельсина и графинь Вишен

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