Бассейн наполняется водой через 2 трубы при их совместной работе за 40 минут .за сколько минут можно наполнить бассейн через каждую трубу в отдельности , если известно что через одну из труб можно.наполнить бассейн на 39 минут ...

Математика

Бассейн наполняется водой через 2 трубы при их совместной работе за 40 минут .за сколько минут можно наполнить бассейн через каждую трубу в отдельности , если известно что через одну из труб можно.наполнить бассейн на 39 минут быстрее чем через другую решите срочно системой желательно

Автор: Гость