Почему Анды расположены на Западе континента?

География
Почему Анды расположены на Западе континента?
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