Почему салдаты Наполеона гибли в россии. Мне нужно как минимум 3 причины
История
Почему салдаты Наполеона гибли в россии. Мне нужно как минимум 3 причины
Ответ(ы):
Гость:
1) в Москве был пожар 2) так как половина населения оставила Москву, им нечего было есть 3)зимой в России очень холодно, у французов не было теплой одежды
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