Бассейн вместимостью м метров в кубе наполнится водой через первую трубу за 3 часа а через вторую за 4 часа .на сколько скорость заполнения бассейна через 1 трубу большетчем через 2 трубу?

Математика

Бассейн вместимостью м метров в кубе наполнится водой через первую трубу за 3 часа а через вторую за 4 часа .на сколько скорость заполнения бассейна через 1 трубу большетчем через 2 трубу?

Автор: Гость