Бассейн вместимостью м метров в кубе наполнится водой через первую трубу за 3 часа а через вторую за 4 часа .на сколько скорость заполнения бассейна через 1 трубу большетчем через 2 трубу?

Математика
Бассейн вместимостью м метров в кубе наполнится водой через первую трубу за 3 часа а через вторую за 4 часа .на сколько скорость заполнения бассейна через 1 трубу большетчем через 2 трубу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем скорость труб 240;6=40м в кубе в час 240:3=80 метров в кубе в час Сложим скорость 80+60=140 м в час И 240:140=2 часа ответ 2 часа
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