Бассейн заполняют горячей и холодной водой,текущей из двух кранов.Оба крана заполняют бассейн за 1 час 20 мин.Если первый кран работает 10 мин, а второй - 12 мин, то заполняется 2/15 бассейна. За какое время заполнит бассейн к...

Алгебра

Бассейн заполняют горячей и холодной водой,текущей из двух кранов.Оба крана заполняют бассейн за 1 час 20 мин.Если первый кран работает 10 мин, а второй - 12 мин, то заполняется 2/15 бассейна. За какое время заполнит бассейн кран с холодной водой?

Автор: Гость