Бассейн заполняют горячей и холодной водой,текущей из двух кранов.Оба крана заполняют бассейн за 1 час 20 мин.Если первый кран работает 10 мин, а второй - 12 мин, то заполняется 2/15 бассейна. За какое время заполнит бассейн к...
Алгебра
Бассейн заполняют горячей и холодной водой,текущей из двух кранов.Оба крана заполняют бассейн за 1 час 20 мин.Если первый кран работает 10 мин, а второй - 12 мин, то заполняется 2/15 бассейна. За какое время заполнит бассейн кран с холодной водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х время заполнения бассейна краном холодной воды (2-й кран) 1/80 часть бассейна наполнят краны за минуту, работая вместе 1/х наполнит в минуту второй кран (холодный) 1/80-1/х в минуту первый кран (горячий) [(х-80)/80х]*10+(1/x)*12=2/15 Приведем к общему знаменателю: 15x-1200+1440=16x х=240мин.=4часа
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