Объясните и аргументируйте высказывание. Человеку не следует считать свои богатства своей собственностью, но он должен относиться к ним как к общему имуществу, чтобы без колебаний распределять их между теми, кто нуждается в по...

Гость: Гость:

Есть люди люди которые когда богатеют ,они становятся жадными эгоистами забыв о своей семье и родных. Деньги это способ жить лучше, так почему не дать эту лучшую жизнь тем людям когда ты был бедным без денег и они всеровно говорили что все получится,что когда веры не было лишь только они верили,они заслуживают больше чем просто богатства.